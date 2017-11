Na te zachte oktober: het gaat stevig sneeuwen in de Alpen FT

20u26

Bron: Noodweer Benelux 218 Thinkstock Wie sneeuw wilde zien, moest naar de gletsjers, maar daar komt dit weekend verandering in. Bijna overal in de Alpen gaat het stevig sneeuwen. Weernieuws Oktober was te zacht. Niet alleen bij ons, ook in de Alpen. Wie sneeuw wilde zien, moest naar de gletsjers. Beter nieuws morgen en maandag, want dan verwacht men grote hoeveelheden winterse neerslag: een echte 'sneeuwdump' zoals dat heet. En meteen de eerste van het seizoen.

De voorbije maand was de zevende warmste sinds het begin van de waarnemingen in 1833, zo maakte het KMI deze week bekend. De gemiddelde temperatuur lag met 13,3 graden ruim boven de normale 11,1 graden. Ook in de Alpenregio steeg de temperatuur deze week nog tot in de dubbele cijfers, met kalm herfstweer en geregeld heel wat zon. Hier en daar lag er wel een fijn sneeuwtapijt, maar nog lang niet genoeg om van een skitrip te dromen.

Deze nacht, maar vooral morgen en maandag, nemen de temperaturen echter een flinke duik en dat is goed nieuws voor wie al met een schuin oog naar de sneeuwcentimeters in de wintersportgebieden kijkt. De eerste 'sneeuwdump' van het seizoen heeft meteen een pak neerslag in petto: zowel in Frankrijk, Italië, Zwitserland als Oostenrijk zou er tussen de 50 en 70 centimeter vallen.

De sneeuwgrens ligt in de Alpen momenteel wel nog tussen de 1.700 en 2.000 meter - en dat is redelijk hoog - maar zakt morgen in de loop van de dag: naar de avond toe zal het ook gaan sneeuwen op een hoogte van 1.000 meter. Maandag kan het zelfs in de lager gelegen gebieden in vooral de Franse en Zwitserse Alpen ook wit worden op 600 meter. In andere regio's zou er weleens een pak regen kunnen vallen.

En hoewel de weerkaarten het er nog niet helemaal over eens zijn, lijkt het volgende week ook nog flink te zullen sneeuwen, waardoor de eerste skigebieden al meteen een anderhalve meter mogen verwachten. Nu al dromen mag...