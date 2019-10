Na regen komt zonneschijn én zachte temperaturen tot wel 19 graden AW

23 oktober 2019

10u28

Bron: Belga 0 Weernieuws Deze voormiddag is het in vele streken nog bewolkt tot zwaarbewolkt met vooral in de noordwestelijke landhelft kans op lichte neerslag. In de loop van de dag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het overal overwegend droog. Met maxima van 16 tot lokaal 19 graden wordt het zeer zacht voor de tijd van het jaar. Er waait een zwakke tot matige oostelijke wind.

Vanavond en volgende nacht blijft het zo goed als droog met vooral middelhoge en hoge wolkenvelden. In de Ardense valleien kan er mist gevormd worden. Het is zacht met minima van 9 tot 14 graden. De zwakke tot matige zuidoostenwind ruimt naar het zuiden.

Morgen is het in de voormiddag bewolkt met tijdelijk kans op wat lichte regen. In de namiddag wordt het droog en breekt af en toe de zon door. 's Avonds volgen er enkele buitjes vanaf de kust. De maxima liggen tussen 15 en 20 graden. De wind waait matig en aan zee af en toe vrij krachtig uit zuid ruimend naar zuid tot zuidwest.

Vrijdag blijft het overwegend droog met zonnige perioden en wolkenvelden. Het is wat minder zacht, maar de maxima schommelen in de meeste streken toch nog steeds rond 16 graden. De matige zuidwestenwind krimpt naar het zuiden.

Zaterdag lijkt het eerst nog droog te blijven, maar vanaf het noordwesten vergroot in de loop van de dag de kans op regen. De maxima klimmen lokaal tot 17 of 18 graden.

Zondag is er vooral over het zuidoosten eerst nog kans op regen. Daarna wordt het meestal droog met opklaringen. Het is gevoelig frisser met nog maxima tot 12 graden.

