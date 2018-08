Na regen komt weer zonneschijn: droog en zonnig weekend met temperaturen tot 27 graden lva

11 augustus 2018

06u53

Bron: Belga 0 Weernieuws Zaterdagochtend kan er in het uiterste oosten van het land nog heel tijdelijk wat regen of een bui vallen. Elders begint de dag droog met brede opklaringen. Overdag wordt het gedeeltelijk bewolkt maar blijft het droog.

De maxima veranderen weinig en liggen tussen 18 graden in de Ardennen en 23 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig uit westelijke richtingen en zwakt op het einde van de dag af.

Zaterdagavond en -nacht verwachten we overal droog weer met wat hoge wolkensluiers. In de loop van de nacht neemt de bewolking in het noordwesten van het land toe. Minima van 9 graden in de Hoge Venen tot 15 graden aan zee. De wind is eerst zwak en veranderlijk, later matig uit zuidelijke richting.

Zondag is het overwegend zonnig, met hooguit wat hoge wolkensluiers. In het noordwesten kunnen de wolken talrijker zijn, maar het blijft overal droog. Het wordt opnieuw wat warmer, met maxima tussen 21 graden in de Ardennen en 27 graden in de Kempen. De overwegend matige zuidenwind ruimt naar zuid tot zuidwest.

Maandag en dinsdag verwachten we wisselend tot zwaarbewolkt weer met regelmatig regen of buien, die vooral op maandag een onweerachtig karakter kunnen krijgen. De maxima in het centrum van het land liggen maandag rond 22 graden en dinsdag rond 24 graden. Er staat een strakke west- tot zuidwestenwind.