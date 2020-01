Na regen komt (overwegend) droog en zonnig weekend HAA

03 januari 2020

13u23

Bron: Belga 0 Weernieuws Het is vandaag een zwaarbewolkte dag, met soms wat regen of motregen. Het weekend wordt overwegend droog met afwisselend zon en wolkenvelden.

De maxima schommelen vandaag tussen 5 en 8 graden in de Ardennen en tussen 9 en 11 graden elders. Aanvankelijk staat er een matige tot vrij krachtige of aan zee soms krachtige westen- tot zuidwestenwind, die later naar het noordwesten ruimt. In het binnenland kunnen de rukwinden oplopen tot 50 kilometer per uur, aan zee tot 60 kilometer per uur.

Vanavond kan er nog wat neerslag vallen in het oosten. In de Hoge Venen kan er tussen de regen wat sneeuw vermengd zitten. In het westen van het land zijn er brede opklaringen die zich verder uitbreiden richting centrum. Op het eind van de avond wordt het overal droog. Het kwik daalt naar 0 graden of +1 graad op de Ardense toppen, 2 of 3 graden in het centrum en 7 graden op het strand. De wind waait matig en aan zee vaak vrij krachtig.

Morgen wordt het overwegend droog en wisselend bewolkt bij maximumtemperaturen tussen 4 en 7 graden. Er staat dan een matige of aan zee vrij krachtige wind. Ook zondag krijgen we rustig en droog weer met afwisselend zon en wolkenvelden. Maxima tussen 3 en 8 graden. Maandag komt na het ochtendgrijs de zon tevoorschijn met maxima tussen 3 en 6 graden. 's Nachts trekt een regenzone over.