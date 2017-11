Na het zachte herfstweer zijn er ook in Vlaanderen winterse buien op komst ADV

16u30

Bron: Noodweer Benelux 403 BELGA Weernieuws Vandaag had u waarschijnlijk allesbehalve het gevoel dat het herfst was. Op veel plaatsen registreerden we maxima rond 13 graden - zo'n 5 tot 6 graden boven het jaarlijks gemiddelde. Voor de liefhebbers van een kouder weertype is er echter hoop. Vanaf zaterdag neemt de temperatuur een duik met een toenemende kans op winterse buien, aldus weerdienst Vandaag had u waarschijnlijk allesbehalve het gevoel dat het herfst was. Op veel plaatsen registreerden we maxima rond 13 graden - zo'n 5 tot 6 graden boven het jaarlijks gemiddelde. Voor de liefhebbers van een kouder weertype is er echter hoop. Vanaf zaterdag neemt de temperatuur een duik met een toenemende kans op winterse buien, aldus weerdienst NoodweerBenelux

De oorzaak van het zachte weer valt te verklaren door de positie van een stevig lagedrukgebied ten noorden van Schotland. Aan de oostflank van dit complex systeem worden grote hoeveelheden maritieme lucht naar de Benelux aangevoerd. Daarom dat het vandaag ook makkelijk 13 graden werd. Ook morgen en vrijdag gaan de maxima in de namiddag vlot voorbij 10 graden.

Wetteronline.de De maxima morgen.

Nadeel zijn de toenemende windsnelheden. Zo moeten we vooral morgen rekening houden met windstoten die kunnen pieken tot 70 km/u in het binnenland. Aan de kust is een lokale uitschieter tot 90 km/u niet uitgesloten. Door de dag heen vallen er geregeld enkele buien.

wetteronline.de Een lagedrukgebied zorgt voor veel wind.

Guur herfstweer in het weekend

Later deze week schuift het lagedrukgebied op richting het oosten waardoor de weg vrijkomt voor een noordelijke luchtcirculatie. De polaire luchtstroming leidt tot een daling van de temperatuur met een toenemende kans op winterse buien in de Benelux.

wetteronline.de Kans op sneeuwbuien in de Ardennen.

De kans op sneeuwval blijft echter beperkt tot de hoger gelegen gebieden. Elders verwachten we vooral kans op korrelhagel en een lokale donderklap. Maxima schommelen zaterdag en zondag rond 8 graden bij een stevige bries uit westelijke tot noordwestelijke richtingen.

Vooruitblik naar volgende week

Na het weekend neemt de onzekerheid stevig toe. Er zijn weermodellen die opteren voor een verderzetting van het guur herfstweer met een toenemende kans op sneeuwvlokken tijdens intensieve buien. Volgens het KMI wordt het vanaf dinsdag wisselvallig met sneeuwbuien in de Ardennen en regen- of soms winterse buien elders, ook in Vlaanderen. Het Amerikaans weermodel daarentegen berekent slechts tijdelijk kouder weer met later in de week opnieuw een overgang naar een westcirculatie.

Meer over Benelux

weer

Vlaanderen

NoodweerBenelux

Schotland

KMI

Maxima

Ardennen