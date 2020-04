Na frisse start opnieuw zonnige dag met temperaturen tot 18 graden HAA

15 april 2020

06u28

Bron: Belga 10 Weernieuws Na een vrij frisse ochtend krijgen we vandaag opnieuw zacht voorjaarsweer. Het blijft helder of lichtbewolkt met soms enkele hoge wolkensluiers. De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Ardennen en aan zee, en 17 of lokaal 18 graden in de andere streken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In het binnenland waait de wind zwak tot matig uit oostzuidoost. Aan zee ontstaat een zeebries en staat er in de namiddag een matige noordoostenwind, meldt het KMI.

Zonnig, 14-18 graden, 1-2 Bft var/O, in de Gaume soms 3, aan zee later 3 uit NNO. David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Volgende nacht blijft het rustig, droog en meestal helder. De minima schommelen tussen 1 en 7 graden bij een meestal zwakke wind uit oost, ruimend naar zuid. Op de Ardense toppen waait de wind soms matig.

Donderdag wordt het opnieuw erg zonnig met enkel wat hoge wolkensluiers. Op het einde van de dag neemt vanaf de Franse grens de bewolking toe, maar het blijft meestal droog. Het blijft erg zacht met maxima tussen 16 graden aan zee en 21 of 22 graden in het centrum. Aan zee steekt na de middag een matige noordoostelijke zeebries op.

Ook vrijdag krijgen we nog zonnige perioden maar verwacht het KMI tussendoor ook wolkenvelden. Een bui over het Ardens reliëf is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 16 en 22 graden.

Wisselvallig weekend

Zaterdag wordt het wisselvalliger met meer wolkenvelden vanuit Frankrijk. Het wordt wisselend tot soms zwaarbewolkt met soms enkele buien, eventueel met een onweer. De maxima liggen rond 18 graden in het centrum van het land.

Zondag zijn er vaak veel wolkenvelden en blijft de buienkans bestaan. De maxima liggen rond 17 graden in het centrum van het land.

Maandag is het wisselend bewolkt en neemt de kans op buien af. De maxima blijven rond 16 of 17 graden liggen in het centrum. Dinsdag is het waarschijnlijk zonnig en droog met maxima tot 15 graden.