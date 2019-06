Na de middag regen Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 7 juni Jill Peeters

06 juni 2019

12u30 15 Weernieuws Vrijdag is het eerst nog in het hele land vrij zonnig en droog. Na de middag neemt de bewolking toe vanaf de kust en wordt het geleidelijk aan zwaar bewolkt. Later in de namiddag gaat het regenen. Dat doet het eerst in het westen, terwijl het in het oosten tot het einde van de namiddag nog droog blijft. De maxima liggen gemiddeld rond 22 graden, er staat een matige wind uit het zuiden. Na de middag kunnen er soms felle windstoten voorkomen.

Vrijdagavond is het nog aan het regenen in het oosten van het land, en ook elders hangt er nog steeds veel bewolking maar is het op een bui na meestal droog. Er zijn tijdens de avond nog felle windstoten. Na middernacht wordt het in het hele land droog en kunnen er ook bredere opklaringen voorkomen. Het wordt dan ook wat rustiger. De minima liggen rond 11 graden.

Er ligt een depressiekern boven Frankrijk en wij zitten eerst aan de voorzijde hiervan, in de aanvoer van relatief zachte lucht. Maar eens dat lagedrukgebieden overtrekt, krijgen we veel wind en een paar millimeter regen.

Zaterdag wordt het vrij zonnig, met na de middag meer stapelwolken. Er zijn een paar buien mogelijk, vooral in het westen of in het zuidoosten van het land, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima liggen rond 18 graden.

Zondag krijgen we min of meer hetzelfde weer en blijft het, op een enkele bui na, zo goed als droog. Het wordt iets zachter, we halen gemiddeld 20 graden.