Na de felle stortregens van gisteren: zijn we nu gered van droogte?

18 juni 2020

13u11

Bron: Belga, eigen berichtgeving 1 Weernieuws De neerslag van gisteren werd aangekondigd als een geschenk uit de hemel na wekenlange droogte. Maar is dat ook zo en zijn we nu gered? Neen, zegt VTM-weerman en KMI-meteoroloog David Dehenauw. “Vanaf zondag of maandag komt er opnieuw een droge periode aan.” Greenpeace trekt intussen aan de alarmbel. “Vandaag is Vlaanderen even droog als Zuid-Spanje”, klinkt het. De milieuorganisatie wil dat de overheid de klimaatnoodtoestand uitroept.

“Als het fel regent op korte tijd, dan kan het water niet doordringen in de grond waardoor de meeste neerslag in de riolen en beken terechtkomt”, legt Dehenauw uit. “De stortregens van gisteren zijn geen efficiënte manier om de droogte op te lossen. Veel van dat water spoelt immers heel rap weg.”



Dat de hemelsluizen gisteren wagenwijd open stonden, staat buiten kijf. “Uit radarmetingen weten we dat er op een aantal plaatsen meer dan 50 liter (per vierkante meter, nvdr.) is gevallen”, vervolgt de weerman. Vooral in West-Vlaanderen viel de regen met bakken uit de lucht en werd deze kaap op meerdere plaatsen overschreden.

Vergelijk het met een emmer water die je over de grond uitgiet: dat water zal ook meteen wegstromen David Dehenauw, VTM-weerman en KMI-meteoroloog

Zo werd in Roeselare 51 liter genoteerd en in Vlamertinge 53 liter. In het Oost-Vlaamse Melsele ging het om 52 liter en ook in Zuid-Limburg werd meer dan 50 liter aangestipt. Op meerdere plaatsen in de provincies West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en het oosten van Vlaams-Brabant werd tussen 25 en 50 liter regen waargenomen. “Dat is in 24 uur, maar op sommige plaatsen is die hoeveelheid in een uur gevallen”, schetst Dehenauw.

Regen in overvloed dus, maar dergelijke pittige buien zullen het watertekort niet oplossen. “Vergelijk het met een emmer water die je uitkapt over de grond: dat water zal ook meteen wegstromen.”

“Gezapige regen”

Dehenauw wijst erop dat het na de stortregens gisterenavond en afgelopen nacht nog wel urenlang “gezapig” heeft geregend. Lichte regen, zeg maar, die niet meteen wegspoelt en de tijd heeft om in de bodem te dringen. “Dat draagt wel bij tot de vermindering van de droogte”, zegt Dehenauw. Maar of we daarmee nu gered zijn? “Neen”, vertelt de weerman. “Want vanaf zondag of maandag komt er opnieuw een droge periode aan met hoge temperaturen.”

We kampen met extreme droogte en de zomer moet nog beginnen Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace België

Milieuorganisatie Greenpeace trekt intussen aan de alarmbel over het uitzonderlijke neerslagtekort in onze contreien. “Vandaag is Vlaanderen even droog als Zuid-Spanje, beleven we het droogste voorjaar uit onze geschiedenis en begint de verwoestijning van Vlaanderen al op de Kalmthoutse Heide”, klinkt het.

Klimaatnoodtoestand

Greenpeace vraagt dan ook aan onze overheden om de klimaatnoodtoestand uit te roepen, naar analogie met het Europees Parlement in 2019. Zo kunnen meer ingrijpende maatregelen genomen worden op lange termijn.

“We kampen met extreme droogte en de zomer moet nog beginnen. Krijgen we na de coronacrisis een nog grotere watercrisis te verduren? Feit is: met de klimaatopwarming zien we in België langere droge periodes afgewisseld met zeer intense regenval, waarbij veel te weinig water effectief in de bodem kan dringen”, zegt Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace België.

Oplossing

Meer natuur en meer moerassige gebieden zijn hier een oplossing voor, klinkt het. Die zorgen ervoor dat regenwater weer in de bodem kan dringen. Zo wordt een strategische voorraad gecreëerd in de watercrisis. Tegelijk roept Greenpeace ook op om de onderliggende oorzaak van het probleem aan te pakken: de klimaatcrisis. “Zoniet riskeren we jaar na jaar hogere temperaturen en langere periodes van droogte”, waarschuwt Thijs.

