Na Ciara komt (mogelijk) Dennis op zondag: “Het wordt sowieso weer zeer winderig weekend”

LH

11 februari 2020

16u20 32 Weernieuws Terwijl we nog steeds kampen met de naweeën van storm Ciara, is haar opvolger Dennis al in de maak op de Atlantische Oceaan. Hij zal in de loop van zondag of maandag ons land bereiken.

De storm met de naam Dennis zou vrijdag voor de kust van Canada ontstaan en dan richting Europa trekken. Groot-Brittannië en Ierland kunnen zich alvast weer opmaken voor heftig weer in het weekend. Vooral de kusten van Ierland en het westen van Schotland, Wales en Engeland zullen met zware storm te maken krijgen.

Of het bij ons ook tot een officiële storm komt, is nog afwachten. “Om van een storm te spreken, moet een windsnelheid van 9 Beaufort of meer gemeten worden”, zegt KMI-weerman David Dehenauw. “Het wordt afwachten of het minstens 9 Beaufort wordt, of 8 Beaufort. Bij 8 spreken we over stormachtig.”



“Vijf dagen op voorhand is nog te vroeg om met zekerheid te zeggen of we over een storm kunnen spreken, maar het weekend wordt vrijwel zeker zeer winderig”, zegt Dehenauw nog. “We zullen zondag en/of maandag wellicht opnieuw te maken krijgen met rukwinden van 90 km per uur of mogelijk meer.”

Twee stormen in een week tijd komen zeker niet elk jaar voor, maar het kan nog erger. Zo verwijst Dehenauw naar het jaar 1990. Tussen 25 januari en de nacht van 28 februari op 1 maart werd ons land dat jaar geteisterd door een recordaantal stormen in een tijdspanne van iets meer dan een maand. In een of meerdere meetpunten werden op meer dan tien dagen windstoten genoteerd van meer dan 100 kilometer per uur.

Britse naam

Storm Dennis heeft zijn naam net als Ciara te danken aan de Britten. De namen hebben geen specifieke betekenis en zijn afkomstig uit het publiek, zegt een woordvoerster van het Nederlandse KNMI. “De storm na Dennis krijgt ook een naam die werd ingezonden door iemand uit Groot-Brittannië maar die daarna, beginnend met een F, heeft een naam die te danken is aan een Nederlandse inzending. Die naam luidt Francis, van Francis Beaufort, naar wie de schaal van de windkracht is vernoemd. De storm daarna wordt Gerda, ook een Nederlandse inzending. Lastig uit te spreken voor de Ieren en Britten, maar wij hadden moeite met Ciara.”