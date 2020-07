Na bewolking en regen komt zonneschijn: “Mogelijk meer dan 30 graden op vrijdag” KVDS HAA

28 juli 2020

12u21

Bron: Belga, NoodweerBenelux 82 Weernieuws De dag start bewolkt met kans op wat lichte neerslag, maar al snel wordt het bijna overal droog. De temperatuur klimt tot 23 graden en gaat in de loop van de week nog meer omhoog. Vanaf vrijdag zouden we opnieuw de kaap van 30 graden bereiken, zo meldt het KMI. Volgens NoodweerBenelux klimt het kwik komende vrijdag mogelijk zelfs naar 35 graden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vandaag start dus nog wisselend tot zwaarbewolkt, met soms wat gedruppel. In de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen wel droog, bij maxima tussen 18 en 23 graden. Vanavond is het gedeeltelijk bewolkt en droog. In de loop van de nacht verschijnt opnieuw meer bewolking, maar het blijft wel droog. De minima schommelen tussen 9 graden in de Ardennen en 15 graden in Vlaanderen.



Ook morgen blijft het droog en is het eerst bewolkt. Geleidelijk krijgen we afwisselend opklaringen en stapelwolken. De maxima schommelen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 21 à 22 graden in het centrum.

Hoge UV-index

“Vanaf donderdag zinspelen de weerkaarten op een gevoelige opwarming”, zegt Nicolas Roose van de weerdienst NoodweerBenelux. De komende dagen wordt vanuit Frankrijk een grote hoeveelheid warme lucht naar het noorden gestuwd. Hierdoor haalt het kwik op donderdag op veel plaatsen allicht de zomerse grens van 25 graden. Aan zee kan er in de namiddag een zeebries opsteken.



NoodweerBenelux verwacht dat er veel ruimte voor de zon is en door een hoge UV-index kan de huid snel verbranden. Voldoende smeren is dus de boodschap.

Vanaf vrijdag bereikt subtropische lucht de Benelux. De temperaturen klimmen steil richting de tropische grens van 30 graden. Diverse weermodellen berekenen temperaturen tussen 30 en 33 graden. Sommige weermodellen, waaronder het Duits weermodel, berekent hitte met maxima boven de 35 graden. “Het is op dit moment niet duidelijk of we deze zeer hoge temperaturen halen. We gaan momenteel uit van het scenario waarbij de maxima onder controle blijven en schommelen tussen 30 en 33 graden”, meldt NoodweerBenelux.

Volgens het KMI schommelen de maxima op vrijdag tussen 29 in de Ardennen en mogelijk 35 graden in de Kempen.

Zwoele zaterdag

Na een warme nacht van vrijdag op zaterdag wordt het zaterdag onstabiel en zwoel. In het westen komt in de loop van de dag al koelere lucht binnen, waardoor het kwik zal schommelen tussen 25 en 30 graden. Over het oosten van ons land blijft de tropische lucht langer aanwezig en kan het volgens NoodweerBenelux nog tot 32 graden worden. In de loop van de namiddag groeit de kans op een forse onweersbui in deze regio.

Zondag bepaalt een maritieme luchtsoort ons weerbeeld. De maxima klimmen naar aangename waardes met gemiddeld 23 graden. Een lokale uitschieter tot een zomerse 25 graden is mogelijk. Er kan gedurende de dag een bui ontstaan met een zwak tot matige bries uit het westen tot noordwesten. Maandag tot slot krijgen we perioden met buien en maxima rond 22 graden.