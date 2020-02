Na barre ochtendspits: sneeuw is land nog niet uit HAA KVDS

26 februari 2020

13u10

Bron: Belga, NoodweerBenelux 1200 Weernieuws We krijgen vanmiddag afwisselend opklaringen en wolken, met in het binnenland regen, korrelhagel of smeltende sneeuw. In de Ardennen kan de sneeuw blijven liggen, voorspelt het KMI. De winterse buien veroorzaakten vanochtend gladde wegen, maar leidden niet tot een uitzonderlijk drukke ochtendspits.

De temperaturen komen vanmiddag niet boven 6 graden in het binnenland en 7 graden aan de kust. De wind waait matig tot soms vrij krachtig: windsnelheden tot 50 of 60 kilometer per uur zijn mogelijk. Vanavond verwacht het KMI opnieuw enkele buien - regen, korrelhagel of smeltende sneeuw - en sneeuw in de Ardennen, maar in de loop van de avond wordt het droger en zijn tijdelijk enkele brede opklaringen mogelijk. De minima liggen tussen het vriespunt en -4 graden ten zuiden van Samber en Maas, en klimmen tot 2 graden elders in het land.

Morgen wordt het opnieuw bewolkt met overal neerslag. In het westen en het centrum van het land is dat smeltende sneeuw of soms zelfs sneeuw, en is een klein sneeuwtapijtje mogelijk. In de Ardennen blijft de sneeuw opnieuw liggen. De maxima liggen tussen 0 en 1 graad in de Ardennen en klimmen tot 3 graden elders. Bij de Franse grens kan het kwik tot 5 graden klimmen. De wind wakkert opnieuw aan, met windstoten tot 80 of zelfs 100 kilometer per uur op het einde van de dag.

Donderdagnacht nemen de windsnelheden af en wordt het zo goed als overal droog en lichtbewolkt. In de Ardennen gaat het vriezen, met minima tot -6 graden. In het binnenland wordt dat -2 tot 0 graden en aan de kust 1 tot 4 graden. Er is dan overal kans op ijsplekken.

Vrijdag start koud en helder, maar nadien wordt het opnieuw bewolkt. Tegen de namiddag of avond trekt een regenzone vanaf het westen over ons land. Sneeuw is in het oosten van het land niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 2 en 7 graden.

Weekend wordt regenachtig

Het weekend wordt wellicht bewolkt en regenachtig, met zeker zaterdag enkele stevige buien die eventueel gepaard gaan met een donderslag. Het wordt wel zacht, met maxima tot 13 graden op zaterdag en 10 graden op zondag.

Begin volgende week opnieuw onstabiel weer met buien, mogelijk met winters karakter in de Ardennen. Dinsdag wordt het tijdelijk droger, maar woensdag gaat het opnieuw regenen.

