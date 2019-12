Morgenochtend veel wind, mogelijk windstoten tot 100 km/u NoodweerBenelux

14 december 2019

20u16 0 Weernieuws Wind en regen domineren West-Europa. Zo moeten we vannacht opnieuw rekening houden met een stevig windveld dat vanuit het zuidwesten komt opzetten. "Weermodellen berekenen de meeste wind in de vroege ochtend en voormiddag voor een groot deel van de Benelux. Lokaal pieken de windstoten tot 90 kilometer per uur in het binnenland en 110 kilometer per uur over de uiterst westelijke regio's van België en Nederland", aldus Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux

Dankzij een sterke straalstroom op de Atlantische Oceaan worden lagedrukgebieden vlot naar West-Europa getransporteerd. Komende nacht trekt de wind opnieuw aan vanuit het zuidwesten. Boven het noordwesten van Frankrijk worden op dit moment windstoten verwacht van 100 tot 120 kilometer per uur. In de regio tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk kunnen de rukwinden pieken tot 130 kilometer per uur op volle Noordzee.

Volg de actuele windsnelheden boven België via dit kaartje.

Na het weekend nog meer wind en regen?

Zijn er dan al signalen op winterweer voor de Benelux? “Op dit moment is het zoeken naar positieve signalen die wijzen op winterweer voor de Lage Landen. De eerstvolgende 7 dagen behouden we een wisselvallig en vrij zacht weerbeeld. Of het dit jaar een witte kerst zal worden is moeilijk te zeggen. Op basis van de meest recente weermodellen is de kans erg klein geworden”, besluit Nicolas Roose.