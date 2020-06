Morgen zomers warm, maar let op voor mogelijk fel onweer ‘s avonds Redactie

11 juni 2020

15u45

Bron: Noodweer Benelux 12 Weernieuws Op vrijdag klimt het kwik naar zomerse waarden in grote delen van ons land. We halen in de namiddag vlot de zomerse grens van 25°C. Tegelijkertijd neemt de onstabiliteit in de late namiddag en avond toe vanaf het zuiden. “Weermodellen berekenen op dit moment enkele stevige regen- en onweersbuien tegen de avondperiode. Het is niet uitgesloten dat deze buien gepaard gaan met veel regen op korte tijd, hagel en windstoten”, aldus Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op vrijdag verwacht de weerdienst zonnige momenten in de voormiddag. Dankzij de warme luchtsoort waarin we ons bevinden kan het kwik tegen het middaguur lokaal 25°C aantikken. Tijdens de namiddag komt er meer bewolking opzetten vanuit Frankrijk. De kans op buien blijft beperkt tot de avondperiode en in de nacht van vrijdag op zaterdag.

“Weermodellen berekenen momenteel het hoogtepunt van enkele hevige buien in de avond en nachtperiode. Vanuit Frankrijk worden meerdere onweersbuien verwacht die langs de Frans-Belgische grens opschuiven naar het noorden. Naast een hoge bliksemactiviteit kunnen deze onweerclusters ook gepaard gaan met windstoten en veel regen op korte tijd”, aldus Roose.

Voorlopig werd gekozen voor een level 1 waarschuwing voor regen en felle windstoten. Mocht het onweerscomplex boven Frankrijk steviger uitpakken dan voorzien, kiezen we voor een upgrade naar een level 2 waarschuwing. Dat betekent dat er een verhoogde kans is op fel onweer in de betrokken regio’s.

Onstabiel weer houdt aan komende dagen

Na de mogelijke felle onweersbuien tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag, is de atmosfeer ook in het weekend onstabiel. Dat betekent dat we steeds in de loop van de dag enkele buien kunnen verwachten. Op zondag stabiliseert het weerbeeld en trekken de onweerskansen weg naar het noordoosten van Nederland. De temperaturen blijven warm en halen in de namiddag gemiddeld 23°C. Lokaal wordt de zomerse grens van 25°C aangetikt. Ook na het weekend blijft het warm weerbeeld behouden en kan er van tijd tot tijd een bui vallen.

Wie het onweer live wil volgen, kan deze handige bliksemradar raadplegen.