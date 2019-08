Morgen zo goed als zeker derde hittegolf van het jaar: “Heel uitzonderlijke situatie” Aantal hittegolven stijgt laatste jaren opmerkelijk TT

26 augustus 2019

14u25

Met vandaag opnieuw tropische temperaturen boven de 30 graden beleven we een erg uitzonderlijk warme late augustus. Meer zelfs, weerman David Dehenauw noemt het zo goed als zeker dat we morgen al voor de derde keer dit jaar een hittegolf beleven. Een unicum.

Met een temperatuur boven de 30 graden in Ukkel zitten we al op de vierde dag die in rekening wordt genomen om over een hittegolf te spreken. Vrijdag en zaterdag ging de temperatuur er over de 25 graden, en ook morgen wordt een nieuwe tropische dag verwacht. Daarmee zitten we binnen het wetenschappelijke criterium van de hittegolf: vijf dagen warmer dan 25 graden waarvan minstens drie boven de 30 graden. Pas donderdag koelt het opnieuw enigszins af.

Weerman David Dehenauw: “Een hittegolf is morgen zo goed als zeker. En dat is erg uitzonderlijk op het einde van de zomer. En een derde hittegolf in één zomer is helemaal een unicum, want dat hebben we sinds het begin van de metingen nog nooit gekend. Enkel het uitzonderlijke jaar 1947 deed nog straffer, met vier hittegolven in een jaar tijd.”

Volgens Dehenauw stijgt het aantal hittegolven de laatste jaren ook onmiskenbaar. "Tot aan de jaren 90 hadden we gemiddeld één hittegolf per vier jaar. Tussen 1990 en 2015 steeg dat tot één per twee jaar. En sinds 2015, wat weliswaar een heel beperkte periode is, hebben we elk jaar minstens één hittegolf gehad, en dit jaar dus zelfs drie.” Die stijging is volgens Dehenauw sowieso deels te linken aan de klimaatverandering, maar in welke mate, is op dit moment nog moeilijk te zeggen. "Daar is meer langetermijnonderzoek voor nodig.”

Dehenauw noemt het wel merkwaardig dat de zomer, ondanks de absolute recordtemperaturen die we deze zomer gehaald hebben, qua gemiddelde temperatuur zeker geen record zal breken. “Buiten de hittegolven was het niet zo denderend, met lagere temperaturen en meer neerslag. De temperatuur tussen 1 juli en 31 augustus vorig jaar kwam uit op 19,8 graden. Dit jaar blijven we wellicht steken op ongeveer 19 graden.”

Weerbericht

Het is vandaag overwegend zonnig. In de loop van de namiddag ontstaan er vooral over de oostelijke helft van het land stapelwolken, die lokaal eventueel kunnen uitgroeien tot een onweersbui. De maxima liggen tussen 27 en 28 graden in de Hoge Venen en de kuststreek en 32 graden in het binnenland. De wind is zwak en veranderlijk, aan zee wordt hij in de namiddag matig uit noordoost.

Vannacht wordt het licht bewolkt tot helder. De minima liggen tussen 15 en 19 graden. Er waait een zwakke wind uit oost tot zuidoost.

Dinsdag is het eerst zonnig. Later verschijnen er veel hoge wolken vanaf de Franse grens en geleidelijk ook meer stapelwolken. In de loop van de namiddag vergroot de kans op een lokale onweersbui, eerst vooral in de Ardennen en op het einde van de dag ook in de andere streken. De maxima liggen tussen 27 graden in de Hoge Venen en 31 of hier en daar 32 graden in Laag- en Midden-België. De zuiden- tot zuidoostenwind is zwak. Aan zee draait de wind naar het noordoosten.

Woensdagochtend is het vrij zonnig. Daarna ontwikkelen er zich stapelwolken die wellicht nog afwisselen met brede opklaringen. Op het einde van de dag en vooral woensdagnacht vergroot vanaf het westen de kans op (onweers)buien. Maar op veel plaatsen blijft het gewoon droog. We krijgen maxima van 24 tot 30 à 31 graden bij een matige zuidwestenwind. Aan zee is de wind noordwestelijk.

Donderdag is het over het westen al snel overwegend droog met opklaringen. Over het centrum en vooral over het oosten is het eerst zwaarbewolkt met lokale buien, mogelijk met onweer in Hoog-België. In de loop van de dag wordt het ook meestal droog met opklaringen in het centrum. Over het oosten kunnen er tot in de namiddag enkele buien vallen. Het is minder warm met nog maxima van 20 tot 24 graden.

Vrijdag blijft het droog en rustig met zon en wolken. De maxima schommelen tussen 20 en 23 graden bij een zwakke veranderlijke tot zuidwestelijke wind.

Zaterdag is het vaak zonnig. In de loop van de dag verschijnen er stilaan meer wolken vanaf het noordwesten met eventueel wat lichte neerslag aan zee op het einde van de dag. Zaterdagnacht is er overal kans op (wat) regen. De maxima liggen tussen 21 en 26 graden.

Zondag wordt het wisselend bewolkt. Er kunnen een paar lokale buien vallen, maar in de meeste streken lijkt het toch overwegend droog te blijven. Het is minder warm met nog maxima rond 20 à 21 graden in het centrum. Ook maandag is er kans op enkele buien bij maxima in de meeste regio’s rond 18 of 19 graden.