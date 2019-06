Morgen wordt het nog warmer met gevoelstemperatuur tot 44 graden De eerste tropische dag van het jaar is een feit avh

24 juni 2019

15u12

Bron: KMI 0 Weernieuws De eerste tropische dag van het jaar is een feit: vanmiddag werd in Ukkel de grens van 30 graden bereikt. Dat meldt het KMI. “Morgen wordt het nog warmer, we krijgen zelfs een gevoelstemperatuur van gemiddeld 44 graden”, zegt VTM-weervrouw Jill Peeters. “En dat kan wel eens heel oncomfortabel aanvoelen en zelfs ongezond worden.”

“Het wordt morgen opnieuw tropisch warm, met temperaturen tot 33 graden, lokaal in de Kempen kan het zelfs 36 graden worden. Maar dat zijn temperaturen gemeten in de schaduw”, zegt de weervrouw. “De gevoelstemperatuur morgen kan wel eens tot 44 graden oplopen. Dat heeft voornamelijk te maken met de luchtvochtigheid. Die zorgt ervoor dat je zweet niet goed verdampt, waardoor het lichaam warmer en warmer wordt en waardoor het oncomfortabel gaat aanvoelen.”

Het is dan ook boodschap om je voorzorgen te nemen voor de hitte. “Vermijd fysieke inspanningen zoveel mogelijk en zoek als het kan de schaduw op. Uiteraard is het belangrijk om ook voldoende te drinken.”

Morgenavond en -nacht wordt het lichtbewolkt tot helder. Op het eind van de nacht kunnen er aan zee lage wolkenvelden gevormd worden. De minima liggen tussen 16 graden aan zee en 21 graden in het zuiden van het land.

Woensdag blijft het in de meeste streken zonnig. Vroeg in de ochtend kan er wel wat ochtendgrijs voorkomen in het noordwesten van het land, maar die trekt vrij snel op. Enkel aan de kust kan het de rest van de dag nevelig blijven. Hierdoor blijft het kwik steken op zo’n 20 graden aan zee. Dit staat in contrast met het binnenland, waar het opnieuw zeer warm kan worden. In de Kempen en Belgisch Lotharingen verwachten we maxima tussen 31 en 34 graden. De noorden- tot noordoostenwind is eerst zwak tot matig en wordt later overwegend matig tot aan zee vrij krachtig, met daar rukwinden tot 50 km per uur.

Donderdag hangt er op verschillende plaatsen eerst ochtendgrijs, die vrij snel op zal trekken. Hierna krijgen we overal zonnig weer met maxima tussen 22 of 23 graden aan zee en 32 of 33 graden in het uiterste zuidoosten. De noordoostenwind blijft matig of aan zee vrij krachtig.

Vrijdag wordt een zonovergoten dag met opnieuw maxima van 23 of 24 graden aan zee en tussen 25 en 31 graden in het binnenland.