Morgen exotische temperaturen tot 30 graden, maar weekend eindigt gevoelig frisser ttr

30 augustus 2019

06u26

Bron: belga 2 Weernieuws We gaan het weekend in met temperaturen tot 26 graden. Morgen wordt het zelfs warmer, maar zondag komt de kentering en krijgen we meer bewolking en koeler weer met maxima die schommelen rond 20 graden in het centrum. Dat meldt het KMI.

Vandaag wordt het, na het snel verdwijnen van het eventuele ochtendgrijs, zeer zonnig met enkel wat hoge wolkensluiers. In het westen en noordwesten kunnen er in de ochtend tijdelijk wat meer lage wolkenvelden hangen. De maxima liggen tussen 21 graden aan zee en 25 graden in Belgisch Lotharingen.

Vanavond en -nacht wordt het rustig en vrijwel helder. Er kan op verschillende plaatsen wat nevel gevormd worden. De minima liggen tussen 8 en 14 graden bij een zwakke zuidoostenwind.



Morgen krijgen we, dankzij een zuidelijke wind, een warme en overwegend zonnige dag. De maxima liggen tussen 25 graden aan zee en in de Ardennen en 30 graden in het centrum en de Kempen. Op het eind van de namiddag neemt de bewolking toe in het westen, maar het blijft nog droog. In de nacht naar zondag trekt een zwak koufront over en wordt de warme luchtmassa verdreven. Er valt daarbij mogelijk wat lichte regen, zonder grote hoeveelheden.

Zondagochtend kan er in de oostelijke landshelft mogelijk nog wat lichte regen vallen. Achter het koufront is het wisselend bewolkt met kans op een lokaal buitje, vooral aan zee en in het noorden. Het wordt gevoelig frisser. De maxima schommelen rond 20 graden in het centrum bij een op de meeste plaatsen matige westenwind.

Maandag blijft het licht wisselvallig, met kans op plaatselijke buitjes, maar op vele plaatsen blijft het gewoon droog. Het is meestal licht of wisselend bewolkt. De maxima blijven rond 20 graden liggen in de meeste streken.

Ook dinsdag is het licht tot wisselend bewolkt, dus met voldoende ruimte voor de zon. Een plaatselijke bui blijft tot de mogelijkheid behoren, maar is eerder zeldzaam. Maxima rond 20 of 21 graden.

Mogelijk trekt woensdag een, opnieuw verzwakte, storing over ons land.

