Morgen eindelijk nog eens zonnig (daarna kouder én kans op sneeuw) kv

06u49

Bron: Belga 0 thinkstock Weernieuws Deze namiddag klaart het geleidelijk op. Vooral in de Ardennen en in het noorden van het land kan de lage bewolking hardnekkig zijn. Dat meldt het KMI. De maxima schommelen tussen 3 graden op de Ardense hoogvlakten en 6 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak tot matig uit zuidoost.

Vanavond en volgende nacht wordt het vrij koud en op veel plaatsen helder tot licht bewolkt. Hier en daar ontstaan er opnieuw lage wolkenvelden of enkele mistbanken. Het vriest vrijwel overal. Minima tussen 0 en -3 graden. De wind waait zwak tot matig uit oost tot zuidoost.

Morgen blijven we in droge landlucht. Afgezien van enkele lage wolkenvelden wordt het meestal zonnig met maxima tussen 2 en 4 graden in de Ardennen en tussen 4 en 6 graden in de andere streken. De wind waait meestal zwak uit oost, later ruimend naar zuidoost.

Zondagnacht wordt het opnieuw vrij koud. Eerst zijn er nog brede opklaringen, maar later in de nacht neemt de bewolking toe over het westen van het land, en in de andere streken ontstaan er lage wolkenvelden. Minima tussen 0 en -3 graden. De wind ruimt verder naar zuid en wakkert iets aan.

Maandag trekt het hogedrukgebied boven Rusland weg naar het oosten en komen we opnieuw onder de invloed van een Atlantische depressie. 's Ochtends zijn er plaatselijk nog enkele opklaringen maar al vrij veel hoge wolkensluiers. In de Ardennen verwachten we lage wolkenvelden en soms mist. Later wordt het overal zwaarbewolkt. Een regenzone trekt rond de middag het land binnen vanaf de kust en schuift in de loop van de namiddag landinwaarts. Op de Ardense hoogten is er dan kans op wat smeltende sneeuw. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 9 graden aan de kust. De wind waait eerst matig uit zuid tot zuidwest maar wordt later vrij krachtig tot soms krachtig met rukwinden tussen 70 en 90 km/u.

Dinsdag en woensdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af met regenbuien of soms tijdelijk winterse buien. Op de Ardense hoogten verwachten we regelmatig sneeuwbuien. Het blijft ook zeer winderig met soms felle rukwinden. De maxima schommelen tussen 0 en 4 graden ten zuiden van Samber en Maas, en tussen 5 en 7 graden elders. Donderdag is er een grotere kans op neerslag en sterke wind.

Vanaf vrijdag wordt het opnieuw wisselvallig met buien van regen, smeltende sneeuw of sneeuw. Het wordt iets kouder met maxima tussen -2 graden in de Hoge Venen en 5 graden aan de kust, en minima rond of net onder het vriespunt.