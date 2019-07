Morgen code geel met pittige onweersbuien en hagel, volgende week halen we 37 graden IB HAA KG

19 juli 2019

16u21

Bron: Belga 434 Weernieuws Er zal morgen een regen- en onweerszone van west naar oost door ons land trekken. Plaatselijk kunnen de onweersbuien gepaard gaan met hagel en veel neerslag op korte tijd. Daarvoor waarschuwt het KMI. Er zijn ook rukwinden mogelijk tot 65 km/uur of plaatselijk nog meer. Eind deze week komt de zomer opnieuw piepen. Volgende week wordt het maar liefst 37 graden.

De weerdienst vaardigt voor morgen code geel uit. Aan de kust geldt die al van ‘s ochtends 7 uur, in de zuidelijkste provincies van het land pas vanaf 11 uur. Morgenavond wordt het beter in het westen van het land en in de loop van de nacht wordt het overal licht tot gedeeltelijk bewolkt.

Vanavond en in het begin van de nacht wordt er eerst nog middelhoge en hoge bewolking verwacht, met kans op wat gedruppel in het noordwesten van het land. Op het einde van de nacht is er al kans op wat regen of enkele buien in het westen van het land. Het blijft vrij zacht met minima tussen 13 en 16 graden in Hoog-België en tussen 16 en 19 graden elders.

Morgen wordt het dus erg wisselvallig met perioden met regen en buien en kans op onweer. De buien kunnen soms intens zijn en vergezeld van hagel. De maxima schommelen tussen 21 graden aan de kust en 27 graden in Belgisch Lotharingen en in de Kempen.

Zondag blijft het droog met afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Aan zee is het meestal zonnig. De maxima schommelen tussen 21 graden in de Ardennen en 26 graden elders.

Volgende week: tropisch warm

Vanaf dan gaat het weer in stijgende lijn. Op maandag zorgt een hogedrukgebied voor de opstuw van steeds warmere lucht naar onze streken. Het wordt zonnig met maxima rond 27 graden in het centrum. Dinsdag krijgen we zonnig en warm weer met maxima tussen 29 en 31 graden op de meeste plaatsen. Woensdag blijft het zonnig en wordt het nog warmer met maxima rond 35 graden voor het centrum van het land.



Ook donderdag zou het zonnig en zeer warm worden met lokale maxima tot 37 graden. Daarna wordt er weer een dipje voorspeld. Vrijdag zorgen regen- en onweersbuien waarschijnlijk voor afkoeling met maxima dan rond 25 graden voor het centrum van het land.

