Morgen code geel: KMI waarschuwt voor windstoten, hagel en wateroverlast HR

06 augustus 2018

15u33

Bron: Belga 212 Weernieuws Het KMI waarschuwt voor lokale onweders dinsdag in de latere namiddag en avond. Die kunnen gepaard gaan met felle windstoten, hagel en lokale wateroverlast.

Ook in de nacht naar woensdag moet men rekening houden met regen- en onweersbuien, klinkt het in een mededeling. Het KMI geeft voor het hele land code geel. Dat betekent dat er plaatselijk kans op onweer is, met mogelijk intense regenval, hagelbuien, blikseminslagen en felle rukwinden die lokaal voor overlast kunnen zorgen.

Eerder op de dag wordt het morgen nog heel erg warm, met maxima van 32 graden aan zee en in Hoog- België tot 36 of 37 graden in het centrum van het land.