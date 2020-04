Morgen 20 graden, ook volgende week veel zon en heerlijke temperaturen HAA

Bron: Belga 66 Weernieuws Het is vanmiddag rustig en vrij zacht met zon en enkele wolkenvelden bij maxima tussen 10 graden op de Ardense hoogvlakten en 15 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak tot soms matig uit zuid tot zuidoost. Volgende nacht klaart het overal op. Het wordt een rustige maar frisse nacht met minima tussen 0 en 2 graden in de Ardennen en tussen 3 en 5 graden in de andere streken. De wind waait zwak tot soms matig uit oost tot zuidoost, zegt het KMI.

Morgen verwacht het KMI zonnig en zeer zacht lenteweer met maxima tussen 16 graden op de Ardense hoogten, 20 graden in Vlaanderen en zelfs 21 graden in de Kempen. De wind waait matig uit zuid tot zuidoost. Zondagnacht wordt het helder tot lichtbewolkt met minima tussen 6 en 8 graden in de Ardennen, en tussen 9 en 11 graden in de andere streken. De wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidoost.

Maandag begint droog en zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking geleidelijk toe vanaf de kust. Over het westen is er later kans op wat regen of enkele buitjes. In het centrum blijft het droog en in het oosten zelfs zonnig. De maxima schommelen tussen 16 en 21 graden bij een matige zuiden- tot zuidwestenwind. In de loop van de avond ruimt de wind naar het westen en zwakt hij af.

Dinsdag zijn er afwisselend brede opklaringen en enkele wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 12 of 13 graden aan de kust en plaatselijk 17 of 18 graden in het binnenland. De wind waait meestal zwak uit veranderlijke richtingen en later uit het noordoosten. Aan zee is de wind matig uit noord tot noordoost.

Woensdag is het droog en vrij mooi met zonnige perioden en af en toe enkele wolkenvelden, vooral in de Ardennen. Het KMI verwacht maxima tot lokaal 20 graden. Donderdag blijft het droog met zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Het wordt zeer zacht met maxima tot 22 graden in het centrum. Vrijdag blijft het droog, licht- of wisselend bewolkt en nog steeds erg zacht met maxima tot 22 of 23 graden in het binnenland.

