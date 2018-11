Mooie nazomer nu stilaan voorbij: winterprik in aantocht avh

14 november 2018

19u11

Bron: NoodweerBenelux 0 Weernieuws Na een herfstintermezzo met regen en wind heeft het mooie najaarsweer zich alweer hersteld. Onder de vleugels van een krachtig hogedrukgebied blijft dat ook de volgende dagen het geval. Het is bovendien vrij zacht met een aanvoer van zuidelijke lucht. Maar volgende week krijgen we een eerste winterprik, zegt Lander van Tricht van weerdienst NoodweerBenelux.

“Vanaf en vooral na het weekend draait de wind naar het oosten en wordt er gevoelige koudere lucht aangevoerd. Mogelijk krijgen we dan een eerste prik van de winter”, aldus Lander van Tricht van weerdienst NoodweerBenelux.

Zonnig herfstweer eerstvolgende dagen

Afgelopen weekend trokken er enkele regenzones over het land en ook maandag was het nog erg wisselvallig. Dat wisselvallige herfstweer hebben we echter snel achter ons gelaten. Regenzones worden nu alweer tegengehouden door een krachtig hogedrukgebied boven Europa dat zorgt voor volop zonneschijn in ons land.

Enkel het westen van het land heeft morgen meer last van laaghangende bewolking. Met de aanvoer van lucht uit het zuiden zijn de temperaturen ook iets hoger dan het langjarig gemiddelde waarbij we morgen lokaal zelfs 15°C kunnen halen in de schaduw.

Vanaf het weekend kans op grondvorst

Alvast tot en met zondag blijft het zonnig maar de temperaturen leveren na donderdag wel elke dag een beetje in. Vooral ’s nachts kan het onder een heldere sterrenhemel goed afkoelen en verwachten we vanaf zaterdag op de meeste plaatsen grondvorst. Het wordt dan uiteraard opletten voor rijmplekken.

Volgende week gevoelig kouder

Komend weekend ontwikkelt er zich een krachtig hogedrukgebied boven Scandinavië waardoor de wind in de Benelux naar het oosten draait. Uit die hoek wordt dan gevoelig koudere lucht aangevoerd vanuit Rusland en dat zullen we zeker merken.

’s Nachts gaat het licht vriezen (aan de grond mogelijk matig) en overdag stijgen de temperaturen tot 4-5°C en later mogelijk nog wat lager. Tijdens het tweede deel van de week stijgt de kans op winterse neerslag. November lijkt alvast met een winter(s) prikje te eindigen.