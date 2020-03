Mooie lentedag met zonnige periodes en temperaturen tot 17 graden jv

18 maart 2020

06u53

Bron: belga 220 Weernieuws Het blijft vandaag droog en de dag begint op de meeste plaatsen zonnig. Ten zuiden van Samber en Maas is het eerst op vele plaatsen grijs met nevel, mist of laaghangende bewolking. In de loop van de dag ontwikkelt er zich stapelbewolking maar is er ook nog zon. In de Gaume is een buitje niet uitgesloten. Het wordt zacht voor de tijd van het jaar met maxima tussen 12 en 17 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, meldt het KMI.

Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe vanaf het noordwesten en is er lokaal al kans op wat lichte neerslag. In het noordwesten van het land wordt het op vele plaatsen mistig. De minima liggen tussen 3 en 7 graden bij een zwakke en veranderlijke wind.

Donderdag is het eerst betrokken met kans op een spatje regen in het centrum en noorden van het land. In het zuiden is het wisselend bewolkt en droog. In de loop van de dag wordt het overal meestal zwaarbewolkt met soms wat lichte regen of enkele buitjes. De maxima liggen rond 11 graden aan de kust, rond 13 graden in het centrum en rond 14 of 15 graden in Belgisch Lotharingen. Er staat meestal een zwakke wind uit veranderlijke richtingen. Later op de dag draait de wind naar het noordoosten en wordt ze matig.

Ook vrijdag hangen er nog vrij veel wolkenvelden en is er kans op een bui. In de loop van de dag komen er meer en bredere opklaringen vanaf het noorden. De maxima liggen tussen 9 en 11 graden in de meeste streken in de noordelijke landshelft. In het zuiden zou het nog tot 14 of 15 graden kunnen worden. Er staat een schrale noordoostenwind die het koudegevoel versterkt.

Kan ik gaan wandelen in de natuur?

Dat kan: wandel best alleen of in gezinsverband en niet met ouderen of anderen uit risicogroepen. In een groep met enkele vrienden gaan wandelen, dat mag niet. U mag wél met één vriend(in) gaan wandelen. Hou minimaal twee meter afstand van elkaar. Wanneer het in het bos of natuurgebied in kwestie té druk is, keer dan terug naar huis.

Kunnen we in groep gaan fietsen?

Neen. U mag wél alleen gaan fietsen of met het gezin, of met één vriend(in). Voorwaarde is wel dat u wel genoeg afstand houdt. U mag ook alleen sporten in uw eigen buurt: met de wagen naar een andere streek rijden om daar te sporten, dat mag niet.

