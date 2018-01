Mooie dronebeelden tonen de vrieskou in Chicago IVI

12u21

Bron: KameraOne 0

Het vriest dat het kraakt in grote delen van de Verenigde Staten. En wie de baan op moet in dit weer zal waarschijnlijk al gevloekt hebben. Maar zij die geen last hebben van de vrieskou kunnen ongetwijfeld genieten van deze mooie dronebeelden van Chicago.

rv