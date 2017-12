Mooi, maar gevaarlijk: bevroren waterval lokt nieuwsgierigen IVI

11u19

Bron: KameraOne 0

De Minnehaha-waterval in Minneapolis is volledig bevroren door de extreem koude temperaturen. Nieuwsgierigen kruipen op het ijs om een blik te werpen achter de waterval. Maar de parkwachters van het Minnehaha-park waarschuwen dat het niet alleen heel gevaarlijk is, maar ook illegaal.

rv