Mooi lenteweer vandaag en dat houdt nog hele week aan jv

19 april 2020

06u22

Bron: belga 0 Weernieuws Vandaag blijft het droog maar start de dag soms met veel wolkenvelden. In de namiddag vanuit het noorden geleidelijk brede opklaringen. Maxima lokaal tot 20 graden in het binnenland. Een groot deel van volgende week wordt zeer zonnig, droog en zeer zacht lenteweer, meldt het KMI.

De dag start zondag soms nog vrij bewolkt. In de Ardennen kunnen lage wolkenvelden het zicht tijdelijk nog wat beperken. Na de middag worden de opklaringen vanaf het noorden breder. Het blijft droog en wordt warm met maxima rond 20 graden in het centrum van het land. Aan de kust en in de Hoge Venen klimmen de maxima niet hoger dan 15 graden. De wind waait eerst zwak uit noordelijke richtingen en neemt geleidelijk toe tot matig en ruimt naar het noordoosten.

Maandag wordt een zonnige maar vrij winderige dag met maxima van 15 tot 19 graden. De oostelijke wind is matig tot vrij krachtig. Het KMI verwacht rukwinden van 50 tot 60 kilometer per uur en op de Ardense hoogten tot 65 kilometer per uur.

Dinsdag blijft het zonnig met eventueel wat lokale hoge sluierwolken. De maxima schommelen rond 20 graden in het centrum van het land. Er waait nog steeds een onaangename, matige tot vrij krachtige wind met rukwinden van 50 tot 65 kilometer per uur.

Woensdag wordt gelijkaardig weer verwacht, maar donderdag en vrijdag gaat de wind liggen en stijgen de temperaturen nog enkele graden, tot 22 en 23 graden.