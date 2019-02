Mooi lenteweer blijft duren: vandaag tot 15 graden en zonnig TT

16 februari 2019

07u18

Bron: Belga 0 Weernieuws Het mooie weer van de voorbije dagen zet zich ook dit weekend verder. Vandaag is het meestal zonnig met soms hoge wolkensluiers. Aan zee wordt het in de loop van de dag wel bewolkt. Het is opnieuw zeer zacht voor de tijd van het jaar, bij maxima van 12 tot 15 graden. Vanavond en -nacht is het meestal lichtbewolkt met hoge wolkenvelden, bij minima tussen -2 en 5 graden. Dat meldt het KMI.

En ook morgen krijgen we zeer zacht en zonnig weer, met enkele hoge wolkenvelden. In de Ardennen wordt het tot 11 graden, in de Kempen 14 of 15 graden. Idem voor maandag, al kunnen er over het westen wat meer wolken verschijnen. De maxima schommelen in de meeste streken opnieuw rond de 13 of 14 graden.

Op dinsdag lijkt de voorjaarspret even afgelopen: we krijgen meer wolken en er is kans op enkele buien. Het wordt iets minder zacht, met maxima rond 11 graden in het centrum van het land. Woensdag verwachten we wolken en enkele opklaringen. De kans op neerslag is klein. De maxima liggen rond 11 graden.

Donderdag en vrijdag krijgen we opnieuw zonniger weer en klimmen de maxima opnieuw richting 14 graden.

