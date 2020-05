Mogelijk tropisch warm na het weekend NoodweerBenelux

30 mei 2020

15u10 0 Weernieuws Afgelopen weken kregen we vaak warm en zonnig weer voorgeschoteld, waarbij er op de meeste plaatsen amper neerslag viel. Door de voortdurende invloed van sterke hogedrukgebieden kan het huidige droge, zonnige en warme weertype voorlopig ook nu nog stand blijven houden. In de loop van volgende week resulteert dit mogelijk zelfs in temperaturen die stijgen richting 30 graden in ons land. Dat meldt de weerdienst NoodweerBenelux.

“De komende periode blijft het zonnige en warme weer standhouden, met hier en daar wel enkele stapelwolken of wat hoge wolkensluiers. Het blijft daarbij kurkdroog en de temperaturen lopen op tot zomerse waarden. Op de zandbodems van de Kempen kan het kwik op zaterdag zelfs stijgen tot boven 25 graden” aldus NoodweerBenelux. Begin volgende week blijft het nog aanhoudend warm, droog en overwegend zonnig. De meeste weermodellen zijn het erover dat dit scenario standhoudt tot en met dinsdag, met temperaturen steeds in de buurt van zomerse waarden in het centrum van het land.

Mogelijk tropisch warm na het weekend

Na het weekend ontstaat een nieuwe stijging van de temperatuur in de steigers. Een aantal weermodellen laat het kwik vooral op woensdag stijgen richting 28 à 29 graden of mogelijk zelfs een tropische 30 graden in de Kempen, wat de eerste keer dit jaar zou zijn.

“Met die hitte neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien begin volgende week stilaan toe, gevolgd door een geleidelijke afkoeling in het tweede deel van de week”, aldus de weerdienst. “Wel dient hierbij gezegd te worden dat hieromtrent nog wat onduidelijkheid heerst, aangezien de weermodellen nog niet helemaal op 1 lijn zitten.

Later geleidelijk frisser en wisselvalliger

In het tweede deel van volgende week stijgt de kans op een frisser en wisselvallige weerbeeld. De invloed van het sterke hogedrukgebied verdwijnt stilaan, waardoor frissere lucht vanuit het noorden ons land kan bereiken. De temperaturen zouden daarbij dalen richting maxima rond 15 graden later in de week en het zou daarbij ook geregeld wat kunnen regenen.

