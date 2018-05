Moet je stekkers uit het stopcontact trekken als het bliksemt ? (en 6 andere vragen over onweer) Nina Dillen

29 mei 2018

Hoe uitzonderlijk zijn felle onweersbuien in mei en wat kan je doen om een blikseminslag te voorkomen? "De kans dat je van de trap valt, is veel groter dan dat je door een bliksem wordt geraakt," aldus Frank Deboosere. Zeven vragen en antwoorden over het onweer, nu het KMI code oranje voor het hele land afkondigt.

1. Waarom onweert het zo vaak de afgelopen dagen?

"Enerzijds is er een lagedrukgebied boven Frankrijk, en tegelijkertijd een hogedrukgebied boven Scandinavië," legt weerman David Dehenauw uit. "Dat zorgt bij ons voor warme temperaturen en een hoge vochtigheid, waardoor er makkelijk onweer ontstaat." Het gaat niet om een uitzonderlijk fenomeen, vult weerman Frank Deboosere aan. "Dit zijn typische zomerse onweders, die ontstaan op warme dagen. Weerkundig gezien is het nog steeds lente, maar qua temperaturen zijn we al volop in zomermodus." Mei telt gemiddeld 13,5 onweersdagen, volgens cijfers van het KMI. Als het weer de komende dagen de voorspellingen volgt, zouden dat er dit jaar 17 kunnen worden. Dat is iets boven het gemiddelde, maar komt nog niet in de buurt van het record uit 1981 met 22 onweersdagen.

