Moessonregen kost zeker 35 mensen het leven in India KVE

14 juli 2019

10u13

Bron: Belga 0 Weernieuws Bij door moessonregens veroorzaakte overstromingen zijn in het noorden en oosten van India minstens 35 mensen omgekomen. Minstens 1,5 miljoen mensen kregen met het natuurgeweld te maken, aldus functionarissen en media.

Sinds 10 juli zijn in de deelstaat Uttar Pradesh minstens 19 mensen omgekomen bij incidenten zoals het instorten van huizen en elektrocutie. De staat grenst aan Nepal waar stortregens ook aan talrijke mensen het leven hebben gekost.

In dezelfde periode verloren in de noordoostelijke deelstaat Assam 7 mensen het leven. Onophoudelijke regen zorgde voor overstromingen in 25 van de 33 districten die de deelstaat Assam telt. Meer dan 1,5 miljoen mensen zijn getroffen, door ontheemd te zijn, in hun huizen gestrand te zijn, of schade te hebben geleden aan hun gewassen, gronden en vee. Meer dan 20.000 mensen zijn naar door de overheid gerunde opvangplaatsen gebracht.

In het noordoosten zijn in de jongste vier dagen nog negen dodelijke slachtoffers tengevolge van de regen gemeld. Met name 5 in de deelstaat Meghalaya, en 2 in Arunachal Pradesh en Mizoram.

De weerdienst verwacht nog meer regen in de getroffen regio's.