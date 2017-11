Mix van zon en wolken vandaag kv

06u38

Bron: Belga 0 Thinkstock Weernieuws Het weekend wordt afgesloten met een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Een bui is mogelijk, maar echt veel neerslag wordt er niet verwacht. In de Ardennen kan het zondagochtend plaatselijk glad zijn door ijsplekken of een laagje sneeuw. De maxima variëren van 2 tot 7 graden, zo meldt het KMI.

Vanavond en -nacht verwachten we nog een laatste bui. In de Ardennen blijft het glad en winters met kans op ijsplekken en wat sneeuw. De minima liggen tussen 0 en -2 graden in de Ardennen, 1 tot 3 graden in het centrum van het land en 4 of 5 graden in de kuststreek.

Morgen wordt het zwaarbewolkt tot betrokken. Vanaf de kust breidt een actieve regenzone zich snel uit over het hele land. De eerste neerslag kan op de Ardense hoogten een winters karakter krijgen. Het wordt tijdelijk iets zachter met maxima van 3 graden in de Hoge Venen tot 10 of 11 graden aan de kust.

Vanaf dinsdag wordt het opnieuw kouder met af en toe buien en kans op sneeuw in de Ardennen. De maxima liggen tussen 2 en 5 graden ten zuiden van Samber en Maas, en tussen 5 en 8 graden elders.

Vanaf woensdag tot het volgende weekend blijft koude en onstabiele zeelucht van polaire oorsprong ons weerbeeld bepalen. Het wordt wisselvallig met nu eens droge perioden, dan weer buien. Op de Ardense hoogten valt er meestal sneeuw. Ook elders kunnen de buien soms een winters karakter krijgen.

Meer over Ardennen

weer