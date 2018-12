Mist zorgt voor chaos op Nederlandse luchthavens: Eindhoven ligt plat, Schiphol schrapt meer dan 100 vluchten Arne Adriaenssens

16 december 2018

19u23

Bron: NOS/Eigen berichtgeving 0 Weernieuws Slecht nieuws voor wie vandaag van of naar de luchthaven Eindhoven wou vliegen. Door de mist zijn vanaf de middag haast alle vluchten geannuleerd. Ook op Schiphol is er ernstige hinder. Meer dan 100 vluchten bleven er aan de grond staan.

Grote chaos vandaag op de luchthaven van Eindhoven. Door de mist die er rond de middag ernstig optrok konden er geen vluchten meer vertrekken of landen. Hierdoor werden zo’n 40 a 50 vluchten geschrapt, goed voor zo’n 6.500 a 8.000 gedupeerde passagiers.

Voor vertrekkende passagiers wiens vliegtuig na 10 uur zou opstijgen was er amper hoop. Op één vlucht naar Praag na werden alle vluchten er geschrapt. Ook vanavond zal er waarschijnlijk niets meer opstijgen. Enkel de vlucht naar Londen om 22 uur is nog niet officieel geannuleerd.

In de aankomsthal was de chaos compleet. Daar is na kwart na 10 uur geen toestel meer geland. De meeste vluchten die hier moesten aankomen werden afgeleid naar de luchthavens van Keulen en Weeze. Vervangbussen brachten hen vervolgens naar Eindhoven. Zeven vluchten die later op de dag zouden arriveren werden echter volledig geannuleerd.

Ook in Schiphol, de belangrijkste luchthaven van Nederland, zorgt de mist voor problemen. In de namiddag werden zo’n honderd vluchten geschrapt . Amper de helft van de vluchten kon uiteindelijk vertrekken. KLM, die normaal gezien zo’n 65 vluchten per uur laat vertrekken, snoeide gretig in hun aanbod. Op een zeker moment vertrokken amper 17 vluchten van hen per uur.

Vertrekhal afgesloten

De grootste klacht over beide luchthavens is hun gebrekkige communicatie. Zowel de reizigers van Eindhoven als die van Schiphol wisten niet of hun vlucht al dan niet zou opstijgen en vanop welke luchthaven. Dit zorgde voor een enorme drukte in de vertrekhal van Eindhoven waarna deze volledig werd afgesloten. Toch bleef er buiten aan de deur nog veel volk wachten op informatie. Ook zij die hun vrienden of familie zouden komen oppikken op de luchthaven wisten niet waarheen.

De luchthavens hopen dat de problemen morgen van de baan zijn, maar blijven voorzichtig. “Als de mist aanhoudt, zitten we morgen met dezelfde ellende,” zegt de woordvoerder van Eindhoven Airport.

Op andere Nederlandse luchthavens zoals Rotterdam The Hague Airport, Groningen Airport en Maastricht Airport bleef de ellende beperkt of zelfs volledig uit. Ook in België waren er geen problemen.

Toegang Eindhoven AirPort tijdelijk afgesloten. Om chaos in vertrekhal te voorkomen. Vluchten zijn voorlopig gecanceld ivm mist. Check https://t.co/WNMdHlVNOt pic.twitter.com/XS5i0pSEzF jan peels(@ janmetdesax) link