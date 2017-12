Mist en motregen op het weermenu jv

06u32

Bron: belga 0 JVK Weernieuws Het wordt een grijze dag met op vele plaatsen mist of laaghangende bewolking die hardnekkig kan zijn. In de Ardennen bijvoorbeeld blijft het de hele dag mistig. Lokaal kan er ook wat motregen vallen. Het wordt relatief zacht, met temperaturen tussen 9 graden in het westen van het land en 3 graden in de Hoge Ardennen. De wind waait overwegend zwak uit west tot noord of veranderlijke richtingen, zo meldt het KMI.

Vanavond en vannacht blijft het zwaarbewolkt met nevel of mist en steeds kans op wat gedruppel. De minima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het westen van het land bij een zwakke wind uit west tot zuidwest.

Morgen blijft het grijs en valt er regelmatig motregen of soms regen. In de Ardennen is het zicht nog steeds beperkt door de lage bewolking. De zachte maxima liggen tussen 7 graden op de Ardense hoogten en halen 10 of 11 graden in het westen van het land. Er waait een zwakke of matige wind uit west tot zuidwest .

Vrijdag is er vooral ten zuiden van Samber en Maas nog kans op wat regen. In de loop van de dag wordt het, net als in de rest van het land, droger met enkele voorzichtige opklaringen. De maxima schommelen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 9 graden aan de kust.

Tijdens de weekend blijft het vaak zwaarbewolkt met motregen bij tussenpozen. De maxima liggen tussen 3 en 6 graden in de Ardennen en tussen 6 en 10 graden elders. Op kerstdag zijn, aan de voorzijde van een Atlantische storing, tijdelijke opklaringen niet uitgesloten, maar neemt vooral de zuid- tot zuidwestenwind in kracht toe. Met maxima tussen 4 en 9 graden is de kans op een witte kerst uiterst klein.