Mist en bewolking Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 2 december Jill Peeters

01 december 2019

11u30 0 Weernieuws De nieuwe werkweek begint mistig. Op de meeste plekken is het bovendien aan het vriezen, waardoor het ook glad kan zijn op de wegen. De maxima komen uit op 2 graden in de Ardennen en 7 of 8 graden elders.

De nevel en mist gaat optrekken en we krijgen dan nog steeds veel wolken te zien, met af en toe wat zon. In het zuiden van het land is het nadrukkelijker bewolkt en daar kan het nog wat lichtjes regenen. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind.

Maandagavond kan er al vrij vlug mist komen opzetten, of lage bewolking, en dat beperkt het zicht. Enkel de kustgebieden lijken wat langer in de opklaringen te blijven. De zwakke wind komt uit het westen en de minima liggen net boven het vriespunt in Vlaanderen, tussen 1 en 3 graden. In de Ardennen vriest het.

Een hogedrukgebied bepaalt het weer tot het einde van de week. De neerslagkansen zijn hierbij minimaal, maar in deze periode van het jaar is de kans op mist wel erg groot. Het is moeilijk te voorspellen wanneer en waar die het eerst weer optrekt.

Dinsdag zou het een hele tijd kunnen duren voordat de nevel en mist worden opgeruimd. Nadien is er ruimte voor de zon. De maxima liggen rond 7 graden, maar waar de mist langer aanwezig is, is het enkele graden kouder.

Woensdag komen er mistbanken voor in de ochtend, vooral in de kustgebieden. Daarna wordt het zonniger. Maxima rond 4 graden.