Minstens dertig doden bij bosbranden in Portugal en Spanje ib eb

12u55

Bron: Belga 19 AFP Brandweerlieden en vrijwilligers proberen het vuur in Vigo te bestrijden. Weernieuws Bij bosbranden op het Iberisch schiereiland zijn minstens dertig mensen opgekomen. In Portugal zijn volgens de civiele bescherming minstens 27 mensen om het leven gekomen. Daarmee dreigt een herhaling van de catastrofe in juni, toen minstens 63 mensen omkwamen in de vlammen. In de Spaanse gemeente Nigrán, in de provincie Pontevedra (Galicië), werden zondagavond de verkoolde lichamen van twee mannen gevonden in een auto.

Spaanse brandweerlieden vonden twee levenloze lichamen in een uitgebrande auto. Het vuur raast ondertussen door. Volgens de autoriteiten zijn de branden ofwel aangestoken, of overgewaaid vanuit Portugal. Extreme droogte in het gebied maakt het vatbaar voor branden en de harde wind bemoeilijkt het blussen.

Rookontwikkeling

In totaal bestrijden zowat 350 brandweerlui met de hulp van 200 militairen zeventien brandhaarden in het Spaanse Galicië, zo meldt de regionale regering. Meerdere branden zouden bewust zijn aangestoken. Het zwaarst getroffen was de regio rond Vigo. Door de rookontwikkeling moesten er in de havenstad zelfs een winkelcentrum, een appartementsgebouw voor universiteitsstudenten en meerdere fabrieken, waaronder een van PSA (Peugeot, Citroën), worden ontruimd. Tussen Vigo en Barcelona lag het treinverkeer stil.

Drie doden in Portugal

In Portugal zijn volgens de civiele bescherming minstens 27 mensen om het leven gekomen. Daarmee dreigt een herhaling van de catastrofe in juni, toen minstens 63 mensen omkwamen in de vlammen. De autoriteiten hebben de bevolking opgeroepen zelf het vuur te bestrijden omdat het niet overal mogelijk is op de brandweer te wachten. Bijzonder getroffen zijn de districten Coimbra en Castelo Branco in het centrum van het land. Ook het meer noordelijk gelegen Viseu wordt zwaar getroffen.

Ongeveer 6.000 brandweerlui zijn ingezet om het vuur in Portugal te bestrijden. Een twintigtal dorpjes werd geëvacueerd.