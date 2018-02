Minstens 46 doden door vrieskou in Europa HA

28 februari 2018

18u21

Bron: Belga 3 Weernieuws De koudegolf die Europa in zijn greep heeft, heeft al aan meer dan 40 mensen het leven gekost, onder wie veel daklozen. De weersomstandigheden sturen ook het vervoer in de war.

Het Franse persbureau AFP telde sinds vrijdag minstens 46 doden: achttien in Polen, zes in Tsjechië, vijf in Litouwen, vier in Frankrijk, vier in Slovakije, twee in Italië, Roemenië, Servië en Slovenië, één in Nederland. In Estland stierven in de hele maand februari zes mensen van de kou.

In Ierland was er een stormloop op de supermarkten om voedselvoorraden te hamsteren met het oog op storm Emma die morgen voor de zwaarste sneeuwval sinds 1982 in het land zou zorgen. Op sociale media gingen foto's van lege broodrekken rond.

Overal in Europa veroorzaakten sneeuw en ijzel chaos op wegen en werd spoorweg- en vliegverkeer ontregeld. Op de Britse luchthavens werden talrijke vluchten afgelast en liepen vluchten vertraging op. In Ierland gelastte de lagekostenmaatschappij Ryanair alle vluchten van en naar Dublin af.

Veel scholen in Groot-Brittannië, Ierland, het noorden van Portugal, Bosnië en Kosovo bleven dicht. Net als in Albanië, waar veel dorpen van de buitenwereld afgesneden waren door de sneeuw.

De Britse weerdienst Met Office gaf rood alarm voor een gebied dat zich van Glasgow tot Edinburgh uitstrekt. De sneeuw kan daar tot 40 centimeter dik vallen. "Sommige gemeenten kunnen verscheidene dagen afgesneden zijn", zei de dienst, die ook waarschuwde voor mogelijke stroomonderbrekingen.