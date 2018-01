Minstens 29 doden na doortocht van cycloon op Madagaskar, 22 mensen nog vermist ADN

18u04

Bron: Belga 1 REUTERS Weernieuws Bij de doortocht van een cycloon zijn in Madagaskar minstens 29 mensen om het leven gekomen, 22 anderen worden nog vermist. De tropische wervelstorm Ava leidde tot overstromingen en grondverschuivingen, belangrijke verkeerswegen werden afgesneden. Dat deelde de rampenbestrijdingsdienst van de eilandstaat voor de zuidoostkust van het Afrikaanse vasteland vandaag mee. Meer dan 17.000 mensen moesten in veiligheid gebracht worden.

De cycloon Ava was vrijdag met hevige rukwinden en zware neerslag in Madagaskar aan land gegaan. In het bijzonder het oosten, maar ook de hoofdstad Antananarivo werden getroffen door zware overstromingen. Bij een aardverschuiving in het dorp Ivory in het zuiden van het eiland waren gisteren al 17 mensen omgekomen.

Het waterpeil is nu beginnen dalen, maar bewoners worden tot voorzichtigheid aangemaand. In Madagaskar waren in maart 2017 78 mensen bij de doortocht van een andere cycloon om het leven gekomen. Tropische wervelstormen boven de Indische Oceaan worden als cyclonen omschreven. Madagaskar behoort volgens een VN-index tot de armste landen ter wereld.

REUTERS