Minder warm vandaag met kans op lokale buien jv

23 mei 2020

07u00

Bron: belga 4 Weernieuws Vandaag wordt het eerst nog wisselend tot zwaarbewolkt met perioden met regen ten zuiden van Samber en Maas. Ook in het centrum is er nog kans op enkele lokale buien. Geleidelijk verlaat de regen het land en verschijnen er bredere opklaringen vanaf het westen. Onder de stapelbewolking is zeer plaatselijk nog een buitje mogelijk.

Het wordt minder warm met maxima van 13 graden op de Hoge Venen, 15 of 16 graden aan zee en 19 of 20 graden in de Kempen. De wind waait matig tot vrij krachtig en aan zee zelfs krachtig uit het westen tot zuidwesten. Het KMI meldt winden van 55 tot 65 km per uur in het binnenland en tot 70 km per uur aan zee.

Vanavond is er nog kans op een bui vooral in het noorden. 's Nachts wordt het overal droog met brede opklaringen. De minima liggen tussen 4 en 7 graden in de Ardennen, tussen 7 en 10 graden in het centrum en tussen 10 en 12 graden aan zee. De westen- tot zuidwestenwind blijft matig waaien in het binnenland en vrij krachtig aan zee.

Zondag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met kans op wat gedruppel. De kans op neerslag is het grootst in de Ardennen. In de loop van de namiddag komen er stilaan bredere opklaringen in het westen. De maxima schommelen tussen 13 graden op de Hoge Venen en 19 graden in het centrum van het land. De wind is matig en aan de kust soms vrij krachtig uit zuidwest, ruimend naar westnoordwest.

Maandag is het eerst overwegend zonnig. In de loop van de dag vormen er zich soms vrij veel stapelwolken in het binnenland terwijl het aan zee vrij zonnig blijft. Het blijft overal droog. De maxima schommelen tussen 16 graden in de Ardennen, 19 graden aan zee en 21 graden in het centrum van het land. De wind waait zwak tot matig uit noordwestelijke richtingen.