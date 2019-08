Minder warm en wisselvallig Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 12 augustus Jill Peeters

10 augustus 2019

11u30 15 Weernieuws De nieuwe werkweek begint grotendeels droog en op de meeste plaatsen zelfs vrij zonnig. Het voelt al wat frisser aan en ook overdag wordt het niet meer zo warm als de voorbije dagen. De maxima komen uit tussen 18 en 21 graden. Er staat daarbij een matige zuidwestenwind.

Maandagochtend zijn er al een paar buien aan de kust, en tijdens de voormiddag wordt het wisselvallig in het westen van het land, rond de middag ook in het centrum en daarna in het oosten van het land. Er is daarbij ook onweer mogelijk, met hagel en rukwinden.

‘s Avonds wordt het opnieuw droger vanaf de kust en klaart het op. Dieper in het binnenland blijft het nog een tijdje wisselvallig met lokale regen- en onweersbuien. Pas tegen middernacht verlaten de laatste buien ons land, richting Duitsland. De minima liggen rond 11 graden. De wind waait zwak tot hooguit matig uit het west-zuidwesten.

Op grotere hoogte stroomt er koele, onstabiele lucht onze kant uit, vanuit het noordwesten. Daardoor wordt het een tijdje minder zomers en wisselvallig.

Dinsdag is het vrij zonnig in de ochtend en, op een enkele bui na in het westen, overwegend droog. Na de middag zijn er overal buien mogelijk, maar ’s avonds wordt het opnieuw droog. Minder warm, met maximaal 18 graden. Woensdag zal het dichttrekken en gaat het regenen, bij 20 graden. Donderdag is het eerst nog zwaar bewolkt en wisselvallig. Na de middag wordt het droger en zonniger vanaf de kust.