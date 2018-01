Minder steden kunnen Winterspelen organiseren door klimaatopwarming PG

Bron: The New York Times, The Washington Post 1 REUTERS Stafleden wachten, ín T-shirt en genietend van de zon, op de start van de 15 km cross-country bij de mannen tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi in 2014. Weernieuws Tegen 2050 zullen 9 van de 21 steden die de Olympische Winterspelen tot nu toe organiseerden, dat meer dan waarschijnlijk niet meer kunnen doen door de opwarming van de aarde. Volgens een team van Canadese wetenschappers zullen ze tegen dan niet langer over voldoende sneeuw beschikken. Dat bericht The New York Times.

Met Sochi, waar de Winterspelen in 2014 nog plaatsvonden, werd een atypische stad aan het lijstje met gaststeden voor de Spelen toegevoegd. Dat er toen problemen waren om genoeg goeie sneeuw te vinden, verbaasde dan ook niemand: het leven in het Olympisch dorp had er bij momenten meer weg van een badplaats aan de Middellandse Zee dan een skioord. Problematisch was echter dat verschillende atleten door de slechte sneeuw ten val kwamen en soms zelfs geblesseerd geraakten.

Dat zijn problemen die in de toekomst nog vaker zullen opduiken. Een team van onderzoekers aan de Canadese universiteit van Waterloo deed onder leiding van Daniel Scott onderzoek naar de invloed van de klimaatopwarming op de minimumvoorwaarden om deftige Winterspelen te kunnen organiseren.

Scott en zijn team gaan ervan uit dat de gemiddelde temperatuur wereldwijd met zo'n 2 tot 3 graden Celsius zal toenemen, uitschieters niet meegerekend. Volgens hun berekeningen zal dat ertoe leiden dat in 4 van de 21 steden die de Olympische Winterspelen tot nu toe organiseerden de omstandigheden waarschijnlijk compleet onmogelijk worden om dat opnieuw te doen. In nog eens 5 andere steden wordt het "riskant" om deftig aan wintersport te kunnen doen.

Kunstsneeuw kent zijn grenzen

Op vele plekken wordt er ook nu al gebruik gemaakt van kunstsneeuw om slechte weersomstandigheden te counteren. Scott stelt echter dat die niet altijd soelaas zal kunnen brengen. De huidige technologie achter kunstsneeuw steunt immers op koude omgevingslucht om het water dat tegen hoge druk in de lucht wordt gespoten, te laten bevriezen. Dat lukt niet als de omgevingstemperatuur niet laag genoeg ligt.

Ook het verplaatsen van outdoor-evenementen naar overdekte stadia - denk aan hockey - biedt geen oplossing voor elke sport. Je kan nu eenmaal geen skiafdaling nabootsen in een sporthal. Het ziet er dus naar uit dat de Olympische Winterspelen in de toekomst zullen georganiseerd worden door een roteren kransje aan steden.

In het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, waar de spelen in februari van dit jaar doorgaan, hoeven ze zich alvast geen zorgen te maken. Dat zouden wel eens de koudste spelen in dertig jaar kunnen worden.