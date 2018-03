Minder koud Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 9 maart Jill Peeters

08 maart 2018

Vrijdag wordt het minder koud, met maxima die in de Kempen zelfs 12 graden halen, elders in Vlaanderen komen we uit tussen 9 en 11 graden, 6 graden in de Hoge Venen. Er staat een zwakke tot hooguit matige zuidenwind. En vanuit het zuiden stroomt er niet alleen zachte, maar ook gestoorde lucht binnen. De dag begint nog droog met zon, maar tegen de middag dikt de bewolking aan, en in de loop van de namiddag gaat het lichtjes regenen.

