Minder doden maar meer schade bij natuurrampen in 2017 sam

09 april 2018

23u08

Bron: belga 0 Weernieuws Gemiddeld waren natuurrampen in 2017 minder dodelijk dan de jaren ervoor, maar de kosten lagen wel hoger. Dat meldt het Centre de recherches sur l'épidémiologie des désastres (Cred) van de UCL in een nieuw rapport.

Er werden in 2017 wereldwijd 318 natuurrampen geteld die 122 landen en 96 miljoen mensen troffen. Azië werd het zwaarst getroffen, met 136 catastrofes (43 procent van het totale aantal).

Overstromingen en stormen (de twee voornaamste oorzaken van natuurrampen in 2017), aardverschuivingen en andere klimatologische rampen hebben vorig jaar aan 9.503 mensen het leven gekost. Dat is aanzienlijk minder dan het jaargemiddelde van 68.302 voor de periode tussen 2007 en 2016. De voorbije tien jaren werden dan ook gekenmerkt door extreem dodelijke rampen, zoals de aardbeving in Haïti in 2010, die aan 225.500 mensen het leven kostte.

Het voorbije jaar was niet het meest dodelijke op het vlak van natuurrampen, maar wel het tweede duurste sinds 1900. De totale schade bedroeg zo'n 314 miljard dollar (255 miljard euro). Het rapport van de UCL verwijst naar drie orkanen waarbij de schade uitzonderlijk groot was: Harvey, Irma en Maria.