Miezerig weer blijft aanhouden: ook komende dagen zwaarbewolkt met regenbuien, wel zachte temperaturen jv TT

29 november 2018

12u20

Bron: belga 0 Weernieuws Deze namiddag kan het in een groot deel van het land soms nog licht regenen, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk aan droger met aan de kust enkele opklaringen. In het zuidoosten van het land blijft het ook overwegend droog. In de late namiddag vergroot her en der de kans op enkele buien. We halen 7 tot 12 graden bij een meestal matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind. Rukwinden tussen 40 en 60 km/u zijn mogelijk. Dat meldt het KMI.

Vanavond is het meestal zwaarbewolkt met enkele buien. In de loop van de nacht wordt het ten noorden van Samber en Maas overwegend droog en wisselend bewolkt. In het zuidoosten van het land blijft het zwaarbewolkt en kan er gedurende de ganse nacht wat regen of enkele buien vallen. De minima liggen tussen 6 en 10 graden. De wind zwakt af naar meestal matig en waait uit overwegend zuidwestelijke hoek.

Morgen beginnen we de dag in het zuidoosten met overwegend zwaarbewolkt weer en nog wat regen. Elders is het overwegend wisselend bewolkt en droog. In de loop van de dag wordt het ook in het zuidoosten droog met opklaringen. In het westen en dan vooral aan zee zijn er plaatselijke buien mogelijk. Het wordt 8 tot 11 graden bij een matige zuidwestenwind.

Morgenavond en morgennacht blijft het op de meeste plaatsen droog en licht- tot wisselend bewolkt. In de loop van de nacht kan de bewolking in het westen toenemen door nadering van een front. De temperaturen zakken naar 2 tot 7 graden en de wind waait matig uit zuidwestelijke richtingen.

Zaterdagochtend neemt de bewolking snel verder toe. Een storing met regen en motregen bereikt in de loop van de voormiddag het westen. Zij breidt zich daarna uit naar de rest van het land. De maxima, die op het einde van de dag genoteerd worden, liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 12 graden aan zee. Er waait een matige tot vrij krachtige, aan de kust soms een krachtige wind uit zuid ruimend naar zuidzuidwest. We verwachten rukwinden rond 60 km/u.

Zondag krijgen we opnieuw veel wolken met perioden van regen of buien. Het is zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 10 tot 14 graden. De vrij krachtige zuidenwind ruimt naar het zuidwesten.

Ook maandag verwachten we veel wolkenvelden met regen of motregen. Op het einde van de dag wordt het buiig vanaf het noordwesten. Het is aanhoudend winderig en zacht met maxima rond 13 graden in het centrum.

Mogelijk blijft het dinsdag overwegend droog, maar dat moet nog bevestigd worden. Het is rustiger dan de voorgaande dagen en tijdelijke opklaringen zijn mogelijk. Het is minder zacht, maar met maxima rond 7 graden noteren we normale temperaturen voor de tijd van het jaar.

Woensdag en donderdag lijkt het opnieuw winderig en nat te gaan worden. Het kwik klimt wellicht met enkele graden.