Midden-Oosten kreunt onder nooit geziene temperaturen: kwik in Bagdad stijgt tot 51,8 graden KVDS

30 juli 2020

11u04

Bron: The Washington Post 4 Weernieuws Het Midden-Oosten kreunt dezer dagen onder een loden hitte. Onder meer in Saoedi-Arabië, Libanon, Syrië, Irak en Iran werden al recordtemperaturen opgetekend. In Bagdad steeg het kwik dinsdag voor de allereerste keer tot een verschroeiende 51,8 graden Celsius.

Dat is bijna een volle graad hoger dan het vorige record, dat van 30 juli 2015 dateerde en op 51 graden Celsius stond. Ook maandag en woensdag ging het kwik daar vlot over, met temperaturen van respectievelijk 50,5 en 51,1 graden Celsius. Pas vrijdag zou het kwik wat omlaag gaan.

Verkoeling

De meeste inwoners proberen binnen te blijven of verkoeling te zoeken in de schaduw. Het elektriciteitsnet van het land laat het echter steeds vaker afweten, wat problemen veroorzaakt met koelkasten, airco’s en ventilatoren. Eerder deze week braken protesten uit tegen de slechte elektriciteitsvoorzieningen en daarbij vielen twee doden.



Ook Libanon heeft te lijden onder de hitte. Weerexpert Maximiliano Herrera meldt in The Washington Post dat ook daar dinsdag een nationaal record gebroken werd, op een plaats op zo’n 50 kilometer van Beiroet. De temperatuur liep er op tot een ongeziene 45,4 graden Celsius.

Het land heeft net als Irak problemen met de elektriciteitsvoorziening. Inwoners krijgen door de crisis nog maar minder dan drie uur per dag elektriciteit. De prijs van generatoren is er intussen verdubbeld, waardoor die voor velen niet meer betaalbaar zijn.

Ook Saoedi-Arabië en Syrië tekenden al recordtemperaturen op. De Syrische hoofdstad Damascus registreerde woensdag de hoogste temperatuur ooit, met 46 graden Celsius.

Hoogste temperatuur

Ter vergelijking: de hoogste temperatuur die ooit gemeten werd op Aarde, is volgens officiële cijfers van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) 56,7 graden Celsius. Dat record werd op 10 juli 1913 opgemeten in Furnace Creek, in de Amerikaanse staat Californië. Die plaats ligt in Death Valley National Park, de heetste plek op het westelijk halfrond.

De hitte in het Midden-Oosten zou veroorzaakt worden door een wig van hoge druk boven het gebied. Die drijft naar het westen, over de Rode Zee, naar Egypte.

