Meters dikke sneeuw en overstromingen: "bomcycloon" teistert de VS

11u42

Bron: KameraOne, Twitter

Een "bomcycloon" trekt over de Verenigde Staten. Vooral het noordoosten is daarbij zwaar getroffen. Auto's zitten vast in meters dikke sneeuw en in Boston zijn de straten overstroomd met ijswater.

rv Auto's zijn zo goed als volledig bedolven onder een laag sneeuw in Massachusetts.