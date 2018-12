Meteorologen waarschuwen voor ‘zombiecycloon’ Owen: “Ergste noodweer sinds maart op komst in Oost-Australië”



jv

11 december 2018

08u07

Bron: news.com.au 0 Weernieuws Meteorologen waarschuwen voor extreem weer in Australië deze week. De cocktail van de zogenaamde zombiecycloon Owen in het noorden en een sterk lagedruksysteem in het zuiden zou kunnen leiden tot “het ergste noodweer in Oost-Australië” sinds maart.

Donderdag zou een cruciale dag zijn voor het Australische weerbeeld deze week. Grote steden in het oosten als Melbourne, Sydney, Brisbane en Canberra riskeren allemaal slachtoffer te worden van stevige onweersbuien. In Brisbane en Canberra kan er 100mm regen vallen, in Townsville zelfs 150mm. In Noord-Queensland is er overstromingsgevaar na de doortocht van Owen dit weekend, die daar 300mm regen dropte. Tegelijkertijd kunnen de temperaturen in deze steden tegen het weekend oplopen tot zo’n dertig graden.

Owen kwam aan land als een cycloon en is nu afgezwakt tot een storm. Maar Owen herwint inmiddels boven de Golf van Carpentaria weer aan kracht en zou morgennamiddag opnieuw een cycloon worden. Tegen donderdag zelfs eentje van categorie 3, wanneer de cycloon ook weer aan land zou gaan en over bevolkt gebied trekken. De markante herrijzenis van Owen uit de doden leverde de wervelstorm de bijnaam “zombiecycloon” op. Het is zeldzaam dat een storm eerst in kracht afneemt om daarna weer in felheid toe te nemen. De laatste keer gebeurde dat met cycloon Oswald in 2013 Down Under.

In het slechtste geval vormt Owen een drievoudige bedreiging: zware regenval, storm en grote hagelbollen. Het pad van Owen is nog onduidelijk, maar van donderdag tot zaterdag is de kans op noodweer in het zuiden en het oosten van Australië het grootst. Een lagedruksysteem boven de zuidelijke staten vuurt dit noodweer nog aan.

Ex-Tropical Cyclone Owen has moved into the Gulf of Carpentaria west of Kowanyama. Expected to redevelop into a tropical cyclone on Wednesday morning over southern Gulf of Carpentaria. #CycloneOwen https://t.co/AWJKLhynnl pic.twitter.com/cQVsKbvhp3 Bureau of Meteorology, Northern Territory(@ BOM_NT) link