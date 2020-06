Met een beetje geluk kans om magische lichtende nachtwolken te zien Loudi Langelaan

20 juni 2020

22u30 12 Weer Elk jaar hebben we in de periode met de langste dagen kans om lichtende nachtwolken te zien. Het is de moeite waard om op een heldere zomeravond na zonsondergang even naar de noordoostelijke of noordwestelijke hemel te kijken. Voor vanavond is er kans op een sprookjesachtige lucht.

Het bijzondere fenomeen kan voorkomen in mei, juni en juli. Maar in juni rond de langste dag van het jaar zijn ze het meest waarschijnlijk. Lichtende nachtwolken zijn wolken die licht reflecteren van de zon die net onder de horizon staat. De wolken drijven op zo’n 80 kilometer hoogte, veel hoger dan normale bewolking. Het is er min 100 graden Celsius of kouder, en tijdens de ideale omstandigheden kunnen er rond de stof- en gruisdeeltjes die daar zweven ijsdeeltjes vormen. Die weerkaatsen dan het licht.

Er zijn twee factoren waardoor de bijzondere wolken rond deze tijd van het jaar te zien zijn, legt Wilfred Janssen van het Nederlandse Weerplaza uit. “De afwezigheid of minder sterke poolwind in de zomer en daarnaast wordt het in deze tijd van het jaar niet écht donker, waardoor er nog de hele nacht een heel klein beetje zonlicht kan worden weerkaatst door de bewolking op die hoogte.”

Omdat het op die hoogte erg kan waaien, kan het lijken alsof de wolken dansen aan de hemel. En door de verschillende windsnelheden ontstaan er prachtige patronen. Janssen noemt de lichtende nachtwolken een van de meest magische weersverschijnselen. De lichtende nachtwolken zijn er niet altijd en zijn moeilijk te voorspellen. En om ze vervolgens waar te nemen moet het ook nog een heldere nacht zijn. Die onvoorspelbaarheid draagt alleen maar bij aan de magie, vindt de weerman.

#vrtweer @lievenscheire : Knokke-Heist 2h58 : een mens moet 's nachts al eens opstaan en dan heb ik steevast de gewoonte om door het raam te kijken : lichtende nachtwolken, #noctilucentclouds pic.twitter.com/tgZKqxCKAL Greet Velghe(@ VelgheGreet1) link

Vannacht vanaf ongeveer 3u40 #lichtendenachtwolken te bewonderen. ❤️ #vrtweer @frankdeboosere @lievenscheire pic.twitter.com/BR6IUBVClS Robin De Roeck(@ R_DeRoeck) link