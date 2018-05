Mei 2018, op weg naar warmterecord? Redactie

31 mei 2018

17u59

Bron: Eigen berichtgeving 0 Weernieuws Het KMI in Ukkel heeft vandaag de negende zomerse dag met meer dan 25 graden in mei genoteerd. Dat is nooit eerder gebeurd.

In mei 1947 klom het kwik acht keer hoger dan 25 graden. Mei 1989 en 2008 telden zeven zomerse dagen. Voor de gemiddelde temperatuur moeten we nog even wachten op de cijfers, maar het zou kunnen dat we nog net het warmterecord uit mei 2008, gemiddeld 16,4 graden, evenaren. Indien niet, eindigt mei 2018 op de tweede plaats met 16,3 graden.