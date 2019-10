Meeste regen valt dit weekend in Wallonië KVDS

19 oktober 2019

06u46

Bron: Belga 12 Weernieuws Het blijft het hele weekend regenachtig, maar het gros van de buien wordt boven de zuidoostelijke helft van het land verwacht. De maxima liggen tussen 10 en 15 graden op zaterdag en gaan tot 13 graden op zondag. Dat meldt het KMI. Vanaf volgende week wordt het droger.

Vanmiddag zou het vaak droog moeten blijven in Vlaanderen, met kans op enkele opklaringen. Er zijn ook wel wat lokale buien mogelijk, vooral in de kuststreek. In het zuidoosten van het land zijn er nog langere perioden van regen of buien.

Vanavond en -nacht blijft de kans op lichte regen in het zuidoosten bestaan. Elders zou het meestal droog blijven. Op het einde van de nacht vergroot overal de kans op lichte regen of motregen. De minima liggen tussen 7 en 10 graden.

Ook morgen wordt vooral in de zuidoostelijke landshelft flink wat regen verwacht. Naar het westen en het noordwesten toe zou het beduidend droger moeten blijven. De maxima schommelen rond 13 graden.

Maandag trekt de regen weg naar het noorden en in de namiddag wordt het droger met enkele opklaringen maar een lokale bui blijft mogelijk. Maxima van 11 tot 15 graden. Dinsdag zorgt een hogedrukgebied boven onze streken voor rustig en overwegend droog weer. Na het optrekken van het ochtendgrijs is het overdag wisselend bewolkt. De maxima liggen tussen 10 en 15 graden. Woensdag zou het een zonnige dag worden, met temperaturen tot 17 graden.

