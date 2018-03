Meestal droog Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 29 maart Jill Peeters

28 maart 2018

Het zal meestal droog blijven, maar vooral tijdens de namiddag zijn er enkele buien mogelijk. De zon kan bij momenten wel doorbreken, al blijft het vaak zwaar bewolkt. We komen uit een relatief koude nacht, met minima tussen 0 en 3 graden. De temperaturen klimmen overdag tot 10 graden in Vlaanderen, bij een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. In de Hoge Venen wordt het niet meer dan 5 graden.

