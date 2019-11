Meestal droog weekend Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 9-10-11 november Jill Peeters

08 november 2019

11u30 0 Weernieuws Zaterdag is het in de ochtend zwaar bewolkt in het binnenland, met zelfs een paar regenbuitjes. Aan zee begint de dag al meteen zonnig. Na de middag verschuiven die enkele buien naar de Ardennen. Elders blijft het droog, maar wel overwegend bewolkt. Er staat een matige zuidwestenwind. De maxima komen uit rond 8 of 9 graden, amper 4 graden in Hoog-België.

Vanavond en vannacht blijft het droog en krijgen we afwisselend opklaringen en wolkenvelden. De wind krimpt naar het zuiden tot zuidoosten en wordt zwak, waardoor er plaatselijk wat nevel of mist kan gevormd worden, vooral in Hoog-België. Het koelt flink af tot minima die boven het vriespunt blijven, maar eronder zakken aan de grond.

Een depressie, met kern ten noorden van Nederland, voert via een zuidwestelijke stroming, vochtige en licht onstabiele lucht aan. Zondag draait de stroming naar het zuidoosten en vanaf dan wordt er drogere lucht aangevoerd, met zonniger weer tot gevolg.

Zondag begint nog zwaar bewolkt, maar vrij snel breekt het wolkendek open en wordt het zonnig. Enkel in het zuiden en langs de Franse grens blijft het bewolkter. Maxima van 8 graden. Maandag is het overal zwaar bewolkt. Aan zee en in het westen is het betrokken en kan het wat regenen, vooral in de ochtend. De zuidelijke wind waait matig en we halen daarbij 7 graden. Dinsdag begint wisselvallig, in de namiddag wordt het droger en zonniger. Opnieuw 7 graden.

Woensdag blijft het droog, met meer bewolking in de namiddag. De zuidwestenwind waait matig en de maxima klimmen naar 8 graden. Donderdag is het betrokken en trekt een storing van west naar oost over het land. In Hoog-België kan er wat natte sneeuw vallen. De zuidelijke wind waait matig en de maxima blijven beperkt tot 6 graden.

Meer over België

weer